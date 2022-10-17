В Киеве и Киевской области вновь объявлена воздушная тревога

В Киеве и Киевской области вечером 17 октября снова объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

«Воздушная тревога в Киевской области. Просим всех срочно проследовать в укрытие», — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

СМИ также сообщают о мощном взрыве в городе Белая Церковь Киевской области.

Как передает издание «Страна.ua», председатель военной администрации Киевской области Алексей Кулеба подтвердил работу противовоздушной обороны (ПВО) в области.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в самом Киеве.

Помимо этого, в пятый раз за сутки объявлена воздушная тревога в Черкасской области Украины. Власти уточнил, что тревогу объявили в 19:53 (совпадает с мск). В области сохраняется высокая вероятность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в этот же день стало известно, что в Одессе второй раз за день объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах и публиковали фото столба дыма над городом.

Также в понедельник в Винницкой области Украины произошла серия взрывов. Кроме того, взрывы произошли в Черниговской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В ряде населенных пунктов наблюдаются перебои с подачей электричества. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Через день повреждение энергетической инфраструктуры оценивалось в 30%.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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