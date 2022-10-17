В трех областях Украины произошли взрывы

Взрывы произошли 17 октября в Черниговской и Житомирской областях в северной части Украины, где ранее была объявлена воздушная тревога. Об этом пишет украинское издание «Страна».

В Хмельницкой области власти также сообщили о взрыве.

«Поступает информация о взрывах на объектах инфраструктуры нашей области», — написал губернатор Сергей Гамалий в своем Telegram-канале.

Гамалий призвал граждан избегать нахождения у таких объектов. Губернатор указал также, что в результате прилетов на территории региона возникли перебои с поставкой электроэнергии.

17 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Киева, в частности, сообщили о серии взрывов. В военной администрации города уведомили об ударах по критически важной инфраструктуре. Мэр столицы Виталий Кличко заявил о перекрытии участков улиц в центре города.

Также сообщалось, что в некоторых районах Харькова отключен свет, была приостановлена работа метро. Р

В то же время на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области был зафиксирован сильный пожар.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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