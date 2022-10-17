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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

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Фото: TASS/EPA/SEDAT SUNA
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В Одессе второй раз за день объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщают о взрывах.

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«Пишут о взрывах в Одессе, где была объявлена тревога», — говорится в сообщении издания «Страна.ua» в Telegram-канале.

Журналисты опубликовали фото столба дыма над городом. О взрывах сообщил также депутат рады Алексей Гончаренко.

«В Одессе взрывы. Все в укрытия!» — написал он в соцсетях.

Иных подробностей парламентарий не привел.

В официальном Telegram-канале администрации города также говорится о воздушной тревоге.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Винницкой области Украины произошла серия взрывов. Кроме того, взрывы произошли в Черниговской, Хмельницкой и Житомирской областях.

17 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Киева, в частности, сообщили о серии взрывов. В военной администрации города уведомили об ударах по критически важной инфраструктуре. Мэр столицы Виталий Кличко заявил о перекрытии участков улиц в центре города.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В ряде населенных пунктов наблюдаются перебои с подачей электричества. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Через день повреждение энергетической инфраструктуры оценивалось в 30%.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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