Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины утром в понедельник, 17 октября. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

«Воздушная тревога по всей Украине», — говорится в сообщении украинского телеканала «Прямой» в Telegram.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил в своем Telegram, что в центре города перекрыто движение на участках нескольких улиц. Он потребовал от жителей не выезжать в центр без острой необходимости и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее в этот день власти Киева сообщили о серии взрывов. В военной администрации города сообщили об ударах по критически важной инфраструктуре. На территории Киева была объявлена воздушная тревога. Власти попросили жителей срочно эвакуироваться в укрытия.

Утром 17 октября воздушную тревогу дважды объявляли в Одессе и Николаеве. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе.

Также в этот день председатель Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе региона. По его словам, в результате ЧП есть пострадавшие.

В то же время на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области был зафиксирован сильный пожар. Об этом заявил глава областной военной администрации региона Валентин Резниченко.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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