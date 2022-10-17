Администрации Киева и Киевской области объявили о воздушной тревоге

Воздушная тревога объявлена 17 октября в Киеве. Об этом говорится в сообщении военной администрации в Telegram-канале.

«Воздушная тревога в Киевской области», — говорится в сообщении.

Также о воздушной тревоге заявила киевская городская администрация. Власти попросили жителей срочно эвакуироваться в укрытия гражданской защиты.

Тогда же украинский телеканал «Пятый» отметил, что по состоянию на 6:15 воздушная тревога звучит в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице Украины были зафиксированы взрывы.

Ранее в этот день воздушную тревогу объявили в Полтавской, Николаевской, Запорожской, а также Черкасской и Одесской областях.

Также сообщалось о взрывах в Одесской области и Николаеве.

В воскресенье в Киеве четыре раза объявляли воздушную тревогу. Также тревога звучала в Черкасской и Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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