В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
В Киеве зафиксированы удары по критической инфраструктуре города. Об этом 17 октября сообщается в Telegram-канале военной администрации украинской столицы.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале также сообщил о двух новых взрывах в Шевченковском районе города.
Ранее в Сети появились кадры последствий утренних взрывов в центре Киева. На записи видно, что город окутал дым от пожаров.
По словам Кличко, город подвергся ударам дронов-камикадзе. Ранее эту информацию подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Также в понедельник в Сумской области сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе.
Позднее стало известно, что на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области также начался пожар.
Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.
10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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