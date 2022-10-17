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В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города

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Фото: Global Look Press/Yevhen Kotenko
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В Киеве зафиксированы удары по критической инфраструктуре города. Об этом 17 октября сообщается в Telegram-канале военной администрации украинской столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале также сообщил о двух новых взрывах в Шевченковском районе города.

Ранее в Сети появились кадры последствий утренних взрывов в центре Киева. На записи видно, что город окутал дым от пожаров.

По словам Кличко, город подвергся ударам дронов-камикадзе. Ранее эту информацию подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Также в понедельник в Сумской области сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе.

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Позднее стало известно, что на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области также начался пожар.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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