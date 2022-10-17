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В Днепропетровской области сообщили о пожаре на энергетическом объекте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Васильев
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На объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области начался пожар. Об этом 17 октября сообщил глава областной военной администрации региона Валентин Резниченко.

«Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы», — написал он в Telegram.

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Резниченко отметил, что силами системы противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три ракеты. По его словам, пострадавших нет.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что город был атакован дронами-камикадзе.

17 октября сигнал воздушной тревоги прозвучал в Полтавской, Николаевской, Запорожской, Черкасской и Одесской областях. Об этом сообщали представители региональных администраций.

Накануне украинское агентство УНИАН сообщило, что в Николаеве произошло возгорание на складе горюче-смазочных материалов.

Тогда же появились сведения о взрывах в Одесской области и Николаеве. Кроме того, по данным украинских СМИ, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Кировоградской областях.

В воскресенье в Киеве четыре раза объявляли воздушную тревогу. Аналогичная ситуация сложилась в Черкасской и Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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