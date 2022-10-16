Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве в воскресенье, 16 октября, слышны взрывы. Об этом сообщает украинское агентство ТСН.

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16 октября в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу, призвав жителей «срочно проследовать в укрытие». Кроме того, по информации украинских СМИ, тревога также была объявлена в Черкасской и Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

24 февраля РФ объявила о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято по причине обострения ситуации в ЛДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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