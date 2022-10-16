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В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Воздушная тревога объявлена 16 октября в Киеве. Об этом говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.

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«В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие», — уточняется в сообщении.

Кроме того, по информации украинских СМИ, тревогу также объявили в Черкасской и Полтавской областях.

Накануне днем в украинской столице дважды объявляли воздушную тревогу. Аналогичные меры были приняты в Черниговской и Сумской областях.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания Совбеза заявил, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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