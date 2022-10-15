В Киеве и двух областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве во второй раз за день объявлена воздушная тревога. Аналогичное сообщение поступило 15 октября от властей в Черниговской и Сумской областях.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!» — указано в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Такие же предупреждения выпустили главы Черниговской и Сумской областных администраций Вячеслав Чаус и Дмитрий Живицкий.

Ранее в субботу председатель военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе в регионе. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно, без жертв, отметил он.

Тогда же украинский телеканал «Пятый» отметил, что воздушная тревога звучит по всей Украине.

До этого воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины 13 октября. Тогда в киевской администрации сообщили о серии взрывов в области.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выложил в своем Telegram-канале карту, где обозначены регионы, в которых уничтожена и повреждена инфраструктура, используемая ВСУ. Согласно ей, удары нанесены по более 70 энергетическим объектам, в результате Украина потеряла ровно половину генерирующих мощностей.

В понедельник, 10 октября, президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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