Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает Strana.ua в Telegram-канале.

Официально о воздушной тревоге предупредили власти Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской, Сумской областях и Киеве.

Ранее в этот же день в Киевской администрации сообщили о серии взрывов в области.

10 и 11 октября Вооруженные силы России нанесли массированные удары по инфраструктурным объектам на Украине.

В некоторых городах наблюдались перебои в электро- и водоснабжении. 12 октября глава украинского минэнерго Герман Галущенко, из-за российских ударов в настоящий момент в стране парализовано около 30% энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза 10 октября сообщил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

В качестве примера глава государства привел взрыв на Крымском мосту. Он заявил, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и пообещал жесткий ответ со стороны Москвы в случае продолжения терактов.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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