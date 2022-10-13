В Госдуме пообещали более жесткий ответ на новые теракты со стороны Украины

В случае если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ России будет еще более жестким. Об этом в четверг, 13 октября, заявил председатель Госдумы, комментируя информацию об ударах по энергетическим объектам Украины.

«Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким. Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены», — написал Володин в своем Telegram-канале.

К сообщению политик приложил карту, где обозначены регионы, в которых уничтожена и повреждена инфраструктура, используемая Вооруженными силами Украины (ВСУ). Согласно ей, удары нанесены по более 70 энергетическим объектам, в результате Украина потеряла ровно половину генерирующих мощностей.

Ранее в четверг в Киевской области прогремели новые взрывы. По словам председателя региональной военной администрации Алексея Кулебы, зафиксированы удары по одной из общин области. Предварительно, атака совершена с помощью дронов-камикадзе.

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Утром сирены воздушной тревоги также звучали в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов. инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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