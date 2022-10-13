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В Киеве и области объявлена воздушная тревога

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в городской администрации.

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«В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне утром уже сообщалось о том, что в столичном регионе Украины объявлена воздушная тревога. Примерно в это же время сирены воздушной тревоги звучали и в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

Кроме того, 12 октября, украинское информагентство УНИАН сообщило о взрывах в Житомирской области. В этот же день стало известно, что воздушная тревога объявлена в центре и на юге Украины.

Соответствующее предупреждение получили власти Одесской, Черкасской и Полтавской областей.

В Винницкой области были слышны звуки выстрелов, сообщалось в среду. В городе и области была объявлена воздушная тревога. В Николаевской области также объявили воздушную тревогу на фоне взрывов. Кроме того, взрывы были зафиксированы в Кривом Роге и Запорожье.

Утром 10 октября несколько взрывов произошло в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Как отметил президент России Владимир Путин, по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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