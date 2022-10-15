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Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе

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Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine
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Председатель военной администрации Киевской области Алексей Кулеба в субботу, 15 октября, сообщил о ракетном ударе в регионе.

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«Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно, без жертв», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине. Тогда же член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в городе Запорожье, который временно находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что работают системы противовоздушной обороны (ПВО), а в нескольких районах города наблюдается сильный пожар, также видны столбы дыма.

До этого воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины 13 октября. Тогда в киевской администрации сообщили о серии взрывов в области.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выложил в своем Telegram-канале карту, где обозначены регионы, в которых уничтожена и повреждена инфраструктура, используемая ВСУ. Согласно ей, удары нанесены по более 70 энергетическим объектам, в результате Украина потеряла ровно половину генерирующих мощностей.

В понедельник, 10 октября, президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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