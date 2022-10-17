В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу

В Одессе и Николаевской области второй раз за утро 17 октября объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные власти.

Также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал о взрывах в Одессе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Эту информацию также подтверждает украинское издание «Страна», но не уточняет подробностей.

Также 17 октября воздушная тревога была объявлена на территории Киева. Власти попросили жителей срочно эвакуироваться в укрытия. Мэр города Виталий Кличко добавил, что в украинской столице были зафиксированы взрывы. После взрывов в городе начался пожар.

Ранее в этот день председатель Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе региона. По его словам, в результате ЧП есть пострадавшие.

Также известно, что на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области начался сильный пожар. Об этом заявил глава областной военной администрации региона Валентин Резниченко.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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