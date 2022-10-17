Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Винницкой области

В Винницкой области Украины в понедельник, 17 октября, произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

В агентстве не уточнили точное время взрывов и их последствия.

В регионе, как и по всей стране, в настоящий момент объявлена воздушная тревога.

Ранее 17 октября воздушная тревога была объявлена на территории Киева. Власти попросили жителей срочно эвакуироваться в укрытия. Мэр города Виталий Кличко также добавил, что в украинской столице были зафиксированы взрывы.

Тогда же украинский телеканал отметил, что по состоянию на 6:15 (мск) воздушная тревога звучит в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября.

Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Через день повреждение энергетической инфраструктуры оценивалось в 30%.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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