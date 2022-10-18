На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом 18 октября сообщило издание «Страна.ua».

Ранее утром сообщалось об объявленной тревоге в Одессе, Одесской и Черниговской областях.

Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил о нескольких взрывах в городе. По его данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.

Ранее в этот день прогремел взрыв в Днепре. После этого в городе начался пожар, очевидцы публикуют фотографии и видео с клубами дыма.

Также утром 18 октября стало известно о взрывах в Кривом Роге. Их подтвердил мэр города Александр Вилкул.

17 октября военный эксперт Виктор Литовкин сообщил «Известиям», что украинские ПВО не способны противостоять российским дронам и ракетам. Эксперт подчеркнул, что РФ начала наносить более интенсивные удары по украинским городам после того, как Киев совершил террористический акт на Крымском мосту.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В ряде населенных пунктов наблюдаются перебои с подачей электричества. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Через день повреждение энергетической инфраструктуры оценивалось в 30%.

В тот же день президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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