В офисе Зеленского допустили веерные отключения электроэнергии по всей Украине

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в ближайшее время в стране наступят сложные времена с электроснабжением и не исключил веерных отключений.

«В ближайшем будущем у нас будут сложные времена, поэтому нужно всем приготовиться к экономии электроэнергии, также возможны веерные отключения, если удары продолжаться», — заявил в эфире Всеукраинского телемарафона Тимошенко.

Он также призвал украинцев готовиться к действительно тяжелой зиме.

В этот же день, 18 октября, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом роге и других городах.

В офисе президента Зеленского сообщили о двух попаданиях по объекту энергообеспечения в Житомире. Кроме того, прогремел взрыв в Днепре. Очевидцы сообщили о пожаре на Приднепровской ТЭС. Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что город остался без электричества и воды.

Накануне, 17 октября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что в результате нанесенных ударов пострадала энергетическая инфраструктура в Киеве. Из-за этого были обесточены сотни населенных пунктов. Также сообщалось об ударах в Днепропетровской, Сумской, Одесской областях. В частности, после обстрела критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области более 1,6 тыс. абонентов региона остались без электроснабжения вследствие аварийного отключения.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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