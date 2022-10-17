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Премьер Украины сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре Киева

Премьер Украины сообщил, что обесточены сотни населенных пунктов
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Фото: TASS/Zuma
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Украины заявил, что в результате нанесенных 17 октября ударов пострадала энергетическая инфраструктура в Киеве. Из-за этого обесточены сотни населенных пунктов.

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«Зафиксировано пять ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также нанесены ракетные удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине. Сотни населенных пунктов обесточены», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он также призвал украинцев «сознательно подойти к экономии электроэнергии», особенно в «пиковые часы». При этом он отметил, что в каждом регионе Украины имеется план антикризисного реагирования.

Об атаке на инфраструктурный объект 17 октября также сообщил глава Одесской обладминистрации (ОВА) Максим Марченко в своем Telegram-канале. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. По его словам, удар нанесен высокоточной авиационной ракетой Х-59.

17 октября сообщалось, что в некоторых районах Харькова отключен свет, была приостановлена работа метро. В метрополитене это объяснили техническим причинами. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город был обесточен. Это произошло в результате взрывов на критической инфраструктуре. Кроме того, Терехов заявил, что Харьков остался без водоснабжения, а городской метрополитен прекратил работу.

17 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Киева, в частности, сообщили о серии взрывов. В военной администрации города сообщили об ударах по критически важной инфраструктуре. Мэр Виталий Кличко заявил о перекрытии участков улиц в центре столицы.

В то же время на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области был зафиксирован сильный пожар. Об этом заявил глава областной военной администрации региона Валентин Резниченко.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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