Мэр Житомира сообщил об отсутствии света и воды в городе
Житомир во вторник, 18 октября, остался без электричества и воды. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Сухомлин.
«По Житомиру прилетело. Информацию о пострадавших и повреждении дадим впоследствии», — написал Сухомилин.
По его данным, медицинские учреждения города переведены на резервное питание.
Он также сообщил, что света и воды сейчас нет и в Киеве.
Ранее во вторник в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о двух попаданиях по объекту энергообеспечения в Житомире.
В этот же день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Также в этот день мэр Харькова Игорь Терехов заявил о нескольких взрывах в городе.
Кроме того, прогремел взрыв в Днепре. Очевидцы сообщили о пожаре на Приднепровской ТЭС.
Накануне в социальных сетях появились кадры последствий взрыва в здании национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Киеве.
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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