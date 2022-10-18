Очевидцы сообщили о пожаре на Приднепровской ТЭС в Днепре
В Днепре (бывший Днепропетровск) из-за прогремевшего взрыва в городе, по предварительным данным, загорелась Приднепровская ТЭС. Об этом 18 октября в социальных сетях сообщают местные жители.
Очевидцы также публикуют видео с предположительного места событий. Судя по кадрам, над электростанцией поднимается густой дым.
Вместе с этим заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что два снаряда попали в объект энергетической инфраструктуры города, однако не уточнил конкретное место.
«Днепр. Два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже», — говорится в его сообщении.
Тимошенко также сообщил, что из-за взрывов некоторые районы Днепра, Синельниково и Васильковки остались без электроснабжения.
По данным местных властей, сейчас в городе также обесточена одна из насосных станций «Днепрводоканала».
Ранее во вторник взрывы прогремели и в Киеве. Уточняется, что после взрыва в одном из районов начались перебои со светом. Тимошенко, комментируя ситуацию, заявил, что было нанесено три удара по объекту энергетики на левом берегу.
Ранее в этот же день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Взрывы прогремели не только в Киеве, но, как сообщают украинские СМИ, в Кривом Роге, Харькове и других городах. Накануне в украинской столице также было зафиксировано несколько взрывов.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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