В Киеве прогремела серия взрывов
Взрывы прогремели утром во вторник, 18 октября, в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.
Уточняется, что после взрыва в одном из районов Киева начались перебои со светом.
Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил, что было нанесено три удара по объекту энергетики на левом берегу, пишет издание.
На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно, что над городом поднимается густой дым.
Ранее в этот же день воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Взрывы прогремели не только в Киеве, но, как сообщают украинские СМИ, в Днепре, Кривом Роге, Харькове и других городах.
Накануне в Киеве также было зафиксировано несколько взрывов. .
Кроме того, позже в Сети появились кадры последствий взрыва в здании национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Киеве. Пользователи в социальных сетях уточнили, что в охваченном огнем здании расположено Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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