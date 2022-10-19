Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. Об этом в среду, 19 октября, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Воздушная тревога — уже по всей Украине», — отмечается в Telegram-канале издания.

Отмечается, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Киеве. В соцсетях обсуждаются направления полета ракет во время воздушной тревоги. Пользователи пишут, что ракеты летят в сторону Киева, другие — что они направляются на западную Украину.

Также стало известно, что взрывы прогремели в Житомире. В результате был поврежден энергообъект, в городе не работает электротранспорт.

Ранее в среду украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетных ударов повреждена треть электростанций, это привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

Начиная с 10 октября в ряде регионов Украины раздаются взрывы. Удары наносятся по объектам украинской инфраструктуры.

Как объяснил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза, решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту и попытку ВСУ подорвать газопровод «Турецкий поток».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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