СМИ сообщили о воздушной тревоге в Полтавской и Одесской областях

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Одесской областях Украины, об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на власти регионов во вторник, 18 октября.

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале: «Воздушная тревога. Весь регион. 22:06». Его коллега, глава Полтавской области Дмитрий Лунин, написал: «Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!»



Украинские журналисты сообщили о тревоге в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях.

Ранее днем на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом Роге и других городах.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о двух попаданиях по объекту энергообеспечения в Житомире. Кроме того, прогремел взрыв в Днепре. Очевидцы сообщили о пожаре на Приднепровской ТЭС. Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что город остался без электричества и воды.

В этот же день украинский лидер Зеленский сообщил о том, что с 10 октября на Украине была повреждена треть электростанций страны, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Глава государства упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с одиозными террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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