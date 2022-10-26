Воздушная тревога объявлена на большей части Украины

По всей Украине за исключением ее западной части объявлена воздушная тревога. Об этом 26 октября сообщил Telegram-канал «Политика страны».

«Уже большая часть Украины под угрозой ракетной атаки. Сирены нет только в западных регионах», — говорится в публикации.

Так, тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях.

Кроме того, указано, что сирена прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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