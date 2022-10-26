СМИ сообщили о воздушной тревоге во всех областях Украины
Воздушная тревога снова объявлена во всех областях Украины. Об этом 26 октября сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».
«Масштабная воздушная тревога», — также говорится в сообщении украинского телеканала ТСН.
Утром в среду воздушная тревога была объявлена во всех областях страны. В Киеве тревога включалась дважды за день. СМИ также сообщали о взрывах в Сумской области.
Накануне сообщалось о воздушной тревоге в трех украинских регионах. Украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах и тревоге в Днепре.
10 октября армия России начала наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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