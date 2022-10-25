СМИ сообщили в взрывах в Днепре и воздушной тревоге в других регионах
Воздушная тревога объявлена во вторник, 25 октября, в трех украинских регионах. Согласно данным сервиса «Карта воздушной тревоги», сирены прозвучали в Николаевской и Харьковской областях.
Кроме того, украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах и тревоге в Днепре. Очевидцы также дополнили , что после одного из ударов в городе начался пожар.
Ранее 25 октября воздушная тревога была объявлена в Черниговской области во время визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину. Сообщалось, что Штайнмайер провел час в бомбоубежище в городе Корюковке.
Накануне воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. Более того, 22 октября Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Днепропетровске.
Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент России Владимир Путин указал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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