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Штайнмайер провел час в бомбоубежище на Украине

Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области из-за воздушной тревоги
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел час в бомбоубежище во время визита на Украину. Об этом 25 октября сообщил Der Spiegel.

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Во время посещения Штайнмайером города Корюковки в Черниговской области была объявлена воздушная тревога. Немецкий лидер, общавшийся в тот момент с местными жителями, продолжил диалог с ними в бомбоубежище.

Ранее в этот день Штайнмайер посетил Украину впервые с начала спецоперации по защите Донбасса. Он прибыл в Киев на поезде. Ожидается, что вечером 25 октября он встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В ходе поездки Штайнмайеру подарили букет ирисов. Это стало намеком на поставку Германией систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшее время поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Он напомнил, что Германия ранее уже передавала Киеву систему ПВО IRIS-T, а также зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.

При этом Шольц отметил, что Германия не будет поставлять Украине оружие западного производства, включая немецкие танки Leopard 2. Он объяснил такое решение тем, что Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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