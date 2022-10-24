Германия поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T

Германия в ближайшее время поставит Украине еще три системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом в понедельник, 24 октября, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на открытии пятого германо-украинского экономического форума в Берлине.

Глава правительства напомнил, что Германия ранее уже передавала Киеву систему ПВО IRIS-T, а также зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.

«Еще три таких системы будут доставлены в ближайшее время», — сказал он.

Шольц заверил, что Берлин вместе с партнерами будет поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо.

«Мы твердо стоим на стороне украинцев в этой борьбе, которая также является борьбой за безопасность и мир в Европе. Мы поддерживаем Украину с политической, финансовой, экономической, гуманитарной точек зрения, а также оружием», — добавил он.

Ранее, 22 октября, Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие западного производства, включая немецкие танки Leopard 2. Он объяснил такое решение тем, что Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами.

Украина неоднократно пыталась убедить Германию поставить танки Leopard 2, при этом в кабмине ФРГ отмечали, что Берлин не собирается передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наступательное оружие.

В то же время Киев продолжает получать от Германии другое вооружение. 12 октября сообщалось, что система ПВО IRIS-T уже доставлена на Украину.

Тогда же, 22 октября, канцлер Германии заявил, что почти треть немцев недовольны поставками оружия на Украину и санкциями против России. При этом он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

11 октября тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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