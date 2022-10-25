Президенту ФРГ в Киеве подарили букет ирисов с намеком на поставку ПВО IRIS-T

Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру подарили букет ирисов в Киеве. Фото букета во вторник, 25 октября, опубликовала пресс-служба предприятия «Укрзализниця», поездами которого политик прибыл на Украину.

В этом презенте предприятие увидело намек на системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, поставок которых Украина ждет от Германии.

«Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь», — говорится в Telegram-канале «Укрзализниця».

Ранее в этот день Штайнмайер впервые с начала спецоперации РФ по защите Донбасса прибыл с визитом на Украину. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером 25 октября. В ходе визита в Киев Штайнмайер также пообещал Украине дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Берлина.

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшее время поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Он напомнил, что Германия ранее уже передавала Киеву систему ПВО IRIS-T, а также зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.

При этом Шольц отметил, что Германия не будет поставлять Украине оружие западного производства, включая немецкие танки Leopard 2. Он объяснил такое решение тем, что Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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