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Шольц вновь отказал Украине в поставке немецких танков Leopard 2

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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Германия не будет поставлять Украине оружие западного производства, включая немецкие танки Leopard 2. Об этом в субботу, 22 октября, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Die Welt.

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«Германия в рамках кругового обмена позаботилась о том, чтобы Украине были поставлены более 100 танков, которые немедленно можно было задействовать, — из Чешской Республики, Словакии, Словении, Греции», — сказал он.

Шольц объяснил такое решение тем, что Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами.

Украина неоднократно пыталась убедить Германию поставить танки Leopard 2, при этом в кабмине ФРГ отмечали, что Берлин не собирается передавать вооруженным силам Украины (ВСУ) наступательное оружие.

В то же время Киев продолжает получать от Германии другое вооружение. Так, 12 октября сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T уже доставлена на Украину. Предполагается, что остальные три комплекса будут поставлены в 2023 году.

15 октября бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил создать танковый альянс. Его целью будет передача Киеву сотен немецких танков Leopard 2.

Москва осуждает поставки вооружения украинской стороне. Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, поставки Западом Киеву вооружений повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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