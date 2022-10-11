Медведев назвал поставки дальнобойных вооружений Украине эскалацией конфликта

Поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. Об этом во вторнник, 11 октября, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять оружие «психам в Киеве».

По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

«И еще. Тезис генсека НАТО [Йенса Столтенберга] о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса — прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО. По его словам, победа Украины очень важна, поэтому альянс сохранит и усилит помощь Киеву.

В тот же день Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня, IRIS-T SLM — это самая современная система ПВО, которая есть у Германии.

Накануне президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары РФ и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

В свою очередь, читатели немецкого издания Welt осудили Байдена за обещание предоставить Украине передовые системы ПВО. Многие призвали главу Белого дома одуматься и подтолкнуть Зеленского к переговорам.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 октября, комментируя это решение, подчеркнул, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», отметив, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

8 октября стало известно, что США намерены поставить украинской армии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.

4 октября сообщалось, что США в рамках нового пакета военной помощи на $625 млн направит Украине четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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