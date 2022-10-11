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Медведев назвал поставки дальнобойных вооружений Украине эскалацией конфликта

Медведев заявил, что поставки Киеву РСЗО повышенной дальности приведут к необратимым последствиям
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/U.S. Air Force
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Поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. Об этом во вторнник, 11 октября, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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Он посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять оружие «психам в Киеве».

По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

«И еще. Тезис генсека НАТО [Йенса Столтенберга] о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса — прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО. По его словам, победа Украины очень важна, поэтому альянс сохранит и усилит помощь Киеву.

В тот же день Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня, IRIS-T SLM — это самая современная система ПВО, которая есть у Германии.

Накануне президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары РФ и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

В свою очередь, читатели немецкого издания Welt осудили Байдена за обещание предоставить Украине передовые системы ПВО. Многие призвали главу Белого дома одуматься и подтолкнуть Зеленского к переговорам.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 октября, комментируя это решение, подчеркнул, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», отметив, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

8 октября стало известно, что США намерены поставить украинской армии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.

4 октября сообщалось, что США в рамках нового пакета военной помощи на $625 млн направит Украине четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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