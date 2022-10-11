Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM

Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, сообщает журнал Der Spiegel 11 октября.

По информации издания, передача состоялась неподалеку от польско-украинской границы.

Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня, IRIS-T SLM — это самая современная система ПВО, которая есть у Германии.

Изначально первая поставка была запланирована на ноябрь, однако министр обороны Германии Кристин Ламбрехт 10 сентября пообещала ускорить этот процесс, осудив российские обстрелы Киева и ряда других городов Украины.

Предполагается, что остальные три комплекса будут поставлены Украине в 2023 году. Когда именно – пока не известно.

Также 10 октября глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия делает всё, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины.

Утром 10 октября Вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Как отметил президент России Владимир Путин, удар стал ответом на террористические действия киевского режима. Он также добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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