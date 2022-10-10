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Минобороны отчиталось о достижении целей ударов по Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщил 10 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — заявил Конашенков.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на совещании Совета Безопасности также сообщал, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам Украины.

Как стало известно взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Одессе и других городах.

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Путин подчеркнул, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Как сообщил глава СКР Александр Бастрыкин, за организацией и подготовкой взрывов стоят украинские спецслужбы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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