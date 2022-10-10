Минобороны ФРГ пообещало отправить Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T

Германия вскоре передаст Украине первую из четырех систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом в понедельник, 10 октября, заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

«В ближайшие несколько дней первая из четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail будет готова к эффективной защите народа Украины», — приводятся ее слова на сайте минобороны ФРГ.

По ее словам, первая система будет поставлена на Украину в ближайшее время, за ней последуют еще три системы.

Ламбрехт добавила, что решительно осуждает российские обстрелы Киева и ряда других городов Украины.

«По этой причине необходимо продолжать поддерживать Украину в ее борьбе — особенно современными системами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

IRIS-T — ракета класса «воздух-воздух» малой дальности, оснащенная охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения.

Ранее в этот день глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия делает всё, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины.

Утром в понедельник в Киеве и других украинских городах прогремели взрывы.

На совещании с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Минобороны утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Глава государства объяснил, что таким образом Россия отвечает на террористические действия киевского режима.

Позже Минобороны отчиталось, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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