Глава МИД Германии пообещала Киеву системы ПВО

Германия делает всё, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины. Об этом заявила 10 октября на странице в Twitter глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Мы делаем все, чтобы быстро укрепить украинскую противовоздушную оборону», — отметила высокопоставленный дипломат.

При этом она осудила российские удары по объектам на Украине.

Схожее заявление сделали в минобороны Германии. Там отметили, что министр обороны Кристина Ламбрехт решительно осуждает недавние обстрелы и считает необходимым поддержать Украину системами противовоздушной обороны.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.

Президент подчеркнул, что Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, спецслужбы Украины стоят за терактом на Крымском мосту.

Утром в понедельник в городах Украины прогремел ряд взрывов. Это произошло в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Хмельницке и других.

Движение метрополитена в Киеве было приостановлено. По словам мэра города Виталия Кличко, повреждены объекты критической инфраструктуры.

Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры. По его данным, обесточена часть украинских областей.

По некоторым данным, без света остались ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины.