Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино Белгородской области
Мир
Захарова заявила об отсутствии предложений о переговорах с Западом в Стамбуле
Мир
МВФ улучшил прогноз по ВВП России на 2023 год
Общество
Патриарх Кирилл вернулся к работе после перенесенного COVID-19
Мир
ЕС ежедневно импортирует российские нефть и газ на €260 млн
Наука
В Испании провели первую пересадку кишечника от умершего человека
Общество
Верховный суд РФ отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior
Мир
ERR сообщила о неявке трети эстонских резервистов на военные учения
Мир
Столтенберг сравнил победу РФ в конфликте на Украине с поражением НАТО
Мир
Оппозиция Грузии внесла законопроект о введении виз для россиян
Мир
МИД Индонезии подтвердил участие Зеленского и Путина в саммите G20
Мир
НАТО примет меры по усилению защиты критической инфраструктуры стран альянса
Сюжет:

Столтенберг сравнил победу РФ в конфликте на Украине с поражением НАТО

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО. Об этом 11 октября в ходе пресс-конференции заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Пока не НАТО: почему Украина не вступит в альянс в ближайшее время
И для чего Зеленский решил подать заявку на членство в военном блоке

«Этого нельзя допустить», — подчеркнул он.

По словам генсека НАТО, победа Украины очень важна.

«Потому что если [президент России Владимир] Путин победит, то это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас, потому что сделает мир более опасным и нас более уязвимыми перед российской агрессией», — подчеркнул он.

Также Столтенберг пообещал, что НАТО сохранит и усилит помощь Киеву.

«Мы сохраним и усилим нашу поддержку Украине, чтобы она могла продолжать защищаться и освобождать свою территорию», — сказал он.

Одновременно генсек НАТО подчеркнул, что альянс не выступает частью конфликта на Украине, отмечает «Газета.Ru».

10 октября после ударов армии России по Украине Столтенберг заверил министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу в продолжении поддержки Киева «столько, сколько потребуется».

5 октября секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО. Североатлантический альянс занимается планированием военных операций, а также шантажирует применением оружия массового поражения, напомнил он.

15 сентября генерал Великобритании Ричард Ширрефф сообщил, что НАТО не готово к войне с РФ. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне участившихся на регион атак украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022