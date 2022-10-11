Столтенберг сравнил победу РФ в конфликте на Украине с поражением НАТО

Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО. Об этом 11 октября в ходе пресс-конференции заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Этого нельзя допустить», — подчеркнул он.

По словам генсека НАТО, победа Украины очень важна.

«Потому что если [президент России Владимир] Путин победит, то это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас, потому что сделает мир более опасным и нас более уязвимыми перед российской агрессией», — подчеркнул он.

Также Столтенберг пообещал, что НАТО сохранит и усилит помощь Киеву.

«Мы сохраним и усилим нашу поддержку Украине, чтобы она могла продолжать защищаться и освобождать свою территорию», — сказал он.

Одновременно генсек НАТО подчеркнул, что альянс не выступает частью конфликта на Украине, отмечает «Газета.Ru».

10 октября после ударов армии России по Украине Столтенберг заверил министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу в продолжении поддержки Киева «столько, сколько потребуется».

5 октября секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО. Североатлантический альянс занимается планированием военных операций, а также шантажирует применением оружия массового поражения, напомнил он.

15 сентября генерал Великобритании Ричард Ширрефф сообщил, что НАТО не готово к войне с РФ. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне участившихся на регион атак украинских боевиков.

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