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Патрушев заявил о противостоянии России блока НАТО

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что против России на Украине воюет блок НАТО
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Xander Heinl
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Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО, отметил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в среду, 5 октября.

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«Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов», — указал он.

Патрушев отметил, что Североатлантический альянс занимается планированием военных операций, а также шантажирует применением оружия массового поражения.

«США и их союзники давно реализуют планы по созданию биологического оружия в лабораториях, которые развернуты по всему миру, в том числе вблизи российских границ. Часть лабораторий были расположены на Украине и использовались для создания особо опасных патогенов», — подчеркнул Патрушев.

По перечисленным причинам, как считает секретарь Совета безопасности России, решение таких задач, как денацификации и демилитаризации Украины — это необходимое условие для нейтрализации угроз и для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

15 сентября генерал Великобритании Ричард Ширрефф сообщил, что НАТО не готово к войне с РФ. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы.

9 сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости увеличивать поставки вооружения на Украину, даже в ущерб своим оборонным возможностям, поскольку для НАТО украинский конфликт якобы элемент обеспечения собственной безопасности.

В этот же день генсек заявил, что Украина прекратит существование, если откажется от боевых действий.

Москва неоднократно осуждала агрессию со стороны западных стран и поставки оружия на Украину, заявляя, что готова к диалогу с Западом, который в свою очередь только усугубляет конфликт, поддерживая украинскую сторону.

Так, 8 сентября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что риск прямого столкновения России и НАТО повышается из-за опосредованной конфронтации альянса с РФ на Украине. Он также отметил руководящую роль блока в действиях киевского режима и напомнил о количестве иностранных инструкторов на Украине.

В апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, обратил внимание на то, что любые грузы, которые содержат вооружение для войск Украины, станут законной целью для России.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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