Столтенберг пообещал продолжать поддержку Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после ударов по Украине 10 октября, заверил министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу в продолжении поддержки Киева «столько, сколько потребуется».

Он осудил удары по Украине, назвав их «ужасающими и неизбирательными».

«НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ столько, сколько потребуется», — написал Столтенберг в Тwitter.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил удары по Украине и пообещал свою поддержку.

10 октября президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Минобороны утром в понедельник был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

Позже в Минобороны России отчитались, что цели ударов были достигнуты, а все назначенные объекты поражены. Атакованы были, по данным министерства, объекты систем военного управления, связи и энергетики.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что удары по Украины — это только «первый эпизод».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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