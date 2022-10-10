Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары по Украине и пообещал свою поддержку. Об этом 10 октября сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, всего было нанесено более 40 ударов по украинским городам. Правительство ФРГ осудило эти атаки, подчеркнул он.

«Также была разрушена или тяжело повреждена гражданская инфраструктура, есть также раненые и погибшие. Канцлер Шольц сегодня утром обсудил это по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказал Хебештрайт на брифинге.

Как он подчеркнул, Шольц заверил Зеленского в «солидарности Германии и других стран G7» и готовности содействовать в дополнительной помощи в восстановлении поврежденных и разрушенных объектов гражданской инфраструктуры, отмечает «Газета.Ru».

Ранее в этот день Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, на которой он планировал выступить. Также он сообщил, что согласовал свои действия с польским президентом Анджеем Дудой.

Утром в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Президент подчеркнул, что Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, спецслужбы Украины стоят за терактом на Крымском мосту.

В городах Украины утром 10 октября прогремел ряд взрывов. Это произошло в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Виннице, Тернополе, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Хмельницке и других.

Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры. По его данным, обесточена часть украинских областей.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».