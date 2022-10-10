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В Совбезе РФ назвали удары по Украине «первым эпизодом» и пообещали другие

Медведев об ударах по Украине: первый эпизод сыгран, будут и другие
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Фото: REUTERS/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 10 октября прокомментировал удары по Украине со стороны российских военных.

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«Первый эпизод сыгран. Будут и другие», — написал он в Telegram-канале.

По его мнению, Украина при текущем режиме будет представлять постоянную угрозу России.

«Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — добавил Медведев.

Утром в понедельник в Киеве и других украинских городах прогремели взрывы.

На совещании с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Минобороны утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

Глава государства объяснил, что таким образом Россия отвечает на террористические действия киевского режима.

Позже Минобороны отчиталось, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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