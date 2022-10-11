Антонов заявил о приближении США к «красной линии» из-за помощи Украине

Заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Об этом во вторник, 11 октября, сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он также призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», к которым они вплотную приблизились.

Ранее, 10 октября, Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО. Кроме того, американский лидер осудил ракетные удары РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

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