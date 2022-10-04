Байден пообещал Зеленскому новый пакет военной помощи на $625 млн
Президент США Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить очередной пакет военной помощи на сумму $625 млн. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе Белого дома.
Ранее во вторник агентство Reuters сообщило, что Байден и Зеленский проводят телефонные переговоры.
«Байден пообещал продолжать поддерживать Украину ‹...› сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму $625 млн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новая партия военной помощи будет включать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.
Накануне агентство Reuters узнало о планах США объявить во вторник о поставке Украине еще четырех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Еще тогда отмечалось, что поставка установок войдет в новый пакет помощи на $625 млн.
2 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране и ждут того же от Евросоюза.
30 сентября, на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США, в котором говорится о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере $12,4 млрд. В частности, из этих средств планируется выделить $3 млрд на отправку военной техники и оружия. Сюда же входят транспортная поддержка, техобслуживание, поддержка по предоставлению разведданных вооруженным силам Украины (ВСУ) и силам безопасности страны.
Еще $4,5 млрд планируется направить на экономическую поддержку Украины, включая обеспечение работы правительственных органов страны.
29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Украине скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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