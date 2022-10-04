Байден и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент США Джо Байден проводит телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает 4 октября агенство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

При этом на сайте Белого дома информации об этом телефонном разговоре пока никакой нет.

До этого телефонный разговор между Зеленским и Байденом состоялся 25 августа. Тогда президент Украины поблагодарил Байдена за непоколебимую поддержку украинского народа — в сфере безопасности и финансовую.

Накануне Reuters узнало о планах США объявить о поставке Украине еще четырех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Поставка установок, как ожидается, войдет в новый пакет помощи на $625 млн. Также Вашингтон планирует передать Киеву мины, боеприпасы и транспортные средства с противоминной защитой.

Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил 22 сентября, что Вашингтон считает, что на сегодняшний день не время «вести дела с Москвой как обычно». Однако спустя несколько дней после этого заявления СМИ сообщили, что, несмотря на кризис публичных взаимоотношений РФ и США, стороны по-прежнему сохраняют контакт и обмениваются информацией.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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