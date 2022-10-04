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Пентагон отправит Украине еще системы HIMARS и другие вооружения

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tech. Sgt. Patrick Evenson
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США в рамках нового пакета военной помощи на $625 млн направит Украине четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Пентагона.

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Отмечается, что в пакет военной поддержки вошли четыре РСЗО HIMARS с боеприпасами, 16 гаубиц калибра 155 миллиметра, столько же 105-миллиметровых орудий, 75 тыс. 155-милимметровых артиллерийских снарядов, 500 управляемых снарядов того же калибра, 300 тыс. мин для 120-милимметровых минометов, а также 200 тыс. патронов для стрелкового оружия.

Кроме того, Украина получит 200 бронированных внедорожников MaxxPro MRAP, противопехотные мины Claymore, тысячу 155-милимметровых выстрелов для дистанционного разминирования и снаряжение для постановки заграждений.

В сообщении подчеркнули, что с начала конфликта США направили Украине более $16,8 млрд в виде военной помощи.

2 октября издание Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране и ждут того же от Евросоюза.

1 октября Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.

В конце сентября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не исключает возможности поставок Киеву танков, однако пока США не готовы объявить о такой помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября предупредил, что США всё больше близятся к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Так он прокомментировал журналистам заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада на освобожденных территориях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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