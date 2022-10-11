Читатели немецкого издания Welt призвали США не поставлять ПВО Киеву

Читатели немецкого издания Welt осудили президента США Джо Байдена за обещание предоставить Украине передовые системы ПВО. Многие призвали главу Белого дома одуматься и подтолкнуть украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам.

«Байдену следует одуматься и не предоставлять Украине ПВО, так как войну с Россией мы не осилим, в лучшем случае она закончится многочисленными жертвами», — написал один из пользователей

«Никакого оружия для Украины! Какие цели она преследует? Требовательный тон Киева настораживает меня. Все его требования ведут к тому, чтобы подтолкнуть нас к прямой конфронтации с Россией», — добавил другой.

«Никакой дальнейшей эскалации. Очень странно, что после всех провокаций Украины в отношении России наши детсадовские политики продолжают ее спонсировать», — указал третий.

«Если бы США оставались в стороне, конфликт на Украине давно был бы решен», — констатировал еще один читатель.

Накануне президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары РФ и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 октября, комментируя это решение, подчеркнул, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», отметив, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

В этот же день заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков напомнил об угрозе неконтролируемой эскалации на фоне возрастающей вовлеченности США и других стран Запада в конфликт вокруг Украины. Он добавил, что Москва будет вынуждена предпринимать ответные меры.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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