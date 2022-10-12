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Минобороны Украины заявило о получении немецкой системы ПВО IRIS-T

Глава минобороны Украины Резников: Киев получил немецкие системы ПВО IRIS-T
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Фото: commons.wikimedia.org/Boevaya mashina
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Система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T от Германии уже доставлена на Украину. Об этом 12 октября заявил глава украинского минобороны Алексей Резников.

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«IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе NASAMS из США… И нам нужно больше», — написал он в соцсетях.

По мнению Резникова, получение ПВО из Германии дало начало «новой эре противовоздушной обороны» на Украине.

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак также подтвердил получение Украиной IRIS-T и заявил о скором получении норвежских передвижных зенитных комплексов NASAMS.

11 октября журнал Der Spiegel сообщил, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Как отметил военный историк Юрий Кнутов, новейшая зенитно-ракетная система IRIS-T основана на американских ракетах класса «воздух-воздух». Ракеты полностью мобильной системы выдерживают очень большие перегрузки и могут иметь два типа головок самонаведения.

Изначально первая поставка была запланирована на ноябрь, однако министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 10 октября пообещала ускорить этот процесс, осудив российские удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Также 11 октября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американская сторона де-факто уже давно участвует в конфликте на Украине и вооружает киевский режим. У России есть данные о том, что кадровые военные США и других западных стран руководят действиями армии Украины, выступая наводчиками, добавил дипломат.

Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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