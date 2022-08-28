С земли — в воздух: спасет ли Киев американо-норвежская зенитка

В конце августа Пентагон заявил, что в пакете военной помощи Украине в ближайшие месяцы будут поставлены шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и другие вооружения. До этого разговоры о возможной передаче норвежско-американских ЗРК носили только гипотетический характер. Однако теперь ВКС России предстоит столкнуться с этими системами ПВО. В том, могут ли эти поставки изменить ситуацию для Киева, какими возможностями располагают NASAMS и какие есть методы борьбы с ними, разбирались «Известия».

Норвежский комплекс

Необычность ситуации в том, что США поставляют на Украину зенитный ракетный комплекс, который создан в Норвегии. NASAMS расшифровывается буквально как «норвежский усовершенствованный комплекс класса «земля–воздух». Сегодня это совместный продукт компаний из Норвегии и США.

Создание его относится к 1990-м годам, когда возникла необходимость разработки нового и относительно недорогого комплекса на замену морально устаревшему, но относительно массовому ЗРК Hawk, который состоял на вооружении в том числе и норвежской армии. Отличие от других ЗРК было в том, что комплекс класса «земля–воздух» решили научить стрелять ракетами «воздух–воздух». Это позволило использовать готовые и достаточно совершенные ракеты воздушного боя AMRAAM для поражения воздушных целей с земли.

Действительно, в 1980–1990-е годы AIM-120 AMRAAM был одной из самых совершенных ракет «воздух–воздух» средней дальности, созданной в США в 1980-е годы для дуэльной борьбы с советскими самолетами четвертого поколения типа МиГ-29 и Су-27. Ракета была по тем временам совершенна: дальность действия в зависимости от модификации от 50 до 120 км, масса около 150 кг, скорость до четырех скоростей звука.

С земли — в воздух 1 Ракеты AIM-120 AMRAAM Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy

Главное, в ракете AMRAAM был реализован принцип «выстрелил и забыл», т.е. после прицеливания такой ракеты перед пуском не надо было держать цель в прицеле до момента ее поражения. Стрелок-оператор мог переключиться на наведение другой ракеты, а «умный» AMRAAM цель не терял и самостоятельно наводился и поражал ее. Сегодня такими методами наведения уже не удивить ни военных, ни любителей техники, но тогда AMRAAM был одной из первых серийных ракет с активной радиолокационной головкой самонаведения. Именно такой системой наведения AMRAAM сам себе подсвечивает цель и не может ее потерять.

И, конечно, не обошлось и без компьютеров — среди ракет класса «воздух–воздух» использование бортовой ЭВМ до сих пор редкость, но на AMRAAM она есть. Таким образом, получилась весьма эффективная ракета, которой может управлять оператор, переключая ее уже после пуска с одной цели на другую , и которая может наводиться на цель самостоятельно, если оператор прекратил наведение. Надо отметить, что по стопам AMRAAM в СССР и России была создана не менее продвинутая ракета воздушного боя Р-77, которая обладает столь же совершенными возможностями.

И вот в Норвегии сделали зенитный комплекс NASAMS, который можно было развернуть где угодно и который обеспечивал защиту некой территории или объекта от воздушных целей на дальности от 20 до 180 км в зависимости от моделей ракет, которыми он снаряжается. Комплекс поражает любые воздушные цели на высотах до 21 км, летящие на скорости до 1000 м/с (3600 км/ч), с вероятностью до 85%. Конечно, это завышенные «паспортные» ТТХ, но в реальности комплекс действительно достаточно эффективен — он может работать на чистой местности, на необорудованной позиции. А ракеты AMRAAM считаются сегодня одними из самых эффективных средств для поражения самолетов и крылатых ракет.

С земли — в воздух 2 ЗРК NASAMS Фото: eurasian-defence.ru

Но это не всё. Любой современный ЗРК включает в себя системы обнаружения воздушных целей, системы обработки данных, системы связи и ракетную технику. Так вот многие разработчики подобных комплексов отмечают, что в ЗРК ракеты — это не самое главное. Главное — это радары и «мозги» комплекса, т.е. его электронная начинка. И, надо полагать, при совместной с американцами разработке у NASAMS с «мозгами» дела обстоят неплохо.

В состав батареи современной модификации комплекса входит 12 шестиракетных мобильных пусковых установок, до восьми радаров, машина с оптико-электронной системой, которая может заменить собой радары , машина управления ЗРК и командный центр для обмена информацией с другими комплексами системы ПВО. Еще один момент: комплексы NASAMS-II могут работать в сетецентрической системе передачи данных Link-16, которая обеспечивает то самое единое информационное поле боевой операции. Это когда разные потребители и источники информации взаимодействуют между собой в защищенном информационном пространстве боевой операции — корабли, танки, самолеты, вертолеты, наземные подразделения и зенитные комплексы. Конечно, такой бонус ЗРК NASAMS получают только при работе в операциях сил NATO.

NASAMS достаточно популярный сегодня зенитный ракетный комплекс. Совместное производство Норвегии и США обеспечило ему принятие на вооружение и там, и там. Мало того, в США комплексами прикрыта столица — Вашингтон. NASAMS состоит на вооружении в Финляндии, Литве, Индонезии, Нидерландах, Испании и Омане. В ближайшие годы комплекс будет поставлен в Австралию, Венгрию и Катар. Обсуждаются возможные поставки NASAMS в Индию.

«Лом» против приема

Что же могут NASAMS не в рекламных буклетах, а, условно говоря, на натуральном черноземе? Одна батарея способна обеспечить защиту от действий авиации или крылатых ракет в радиусе до 120–180 км от точки базирования. NASAMS может одновременно вести и поражать большое количество целей — ракеты, которыми он стреляет, не надо вести до цели, и это обеспечивает высокую боевую производительность. Батарея комплекса может весь свой г отовый к пуску боекомплект — а это от 54 до 72 ракет в транспортно-пусковых контейнерах — расстрелять за 12 секунд по разным целям . Это дает защиту обороняемого объекта даже при массированном авиационном налете. Но, конечно, в ситуации, когда радары комплекса никто не глушит. В случае же применения по системам комплекса средств радиотехнического подавления в работу включится станция оптико-электронного наведения — с ней NASAMS также будет работать, но его боевая производительность снизится в несколько раз.

С земли — в воздух 3 РЛС «Ниобий» Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

И это один из основных вариантов борьбы с комплексом в современных условиях. Обнаружение и постановка помех радарам снизят его боевые возможности, а последующее применение противорадиолокационных ракет и просто удар управляемыми ракетами для выбивания командных центров ЗРК обезглавят и выведут NASAMS из борьбы . Обнаружить такие комплексы современные средства радиотехнической разведки могут на достаточно большом расстоянии. В крайнем случае можно и обойти зону обороны NASAMS. Возможности маневра современных российских ударных самолетов по дальности, скорости и высоте полета позволяют и выйти из зоны поражения , а при информации о разведанной боевой позиции NASAMS по ней может быть нанесен скоординированный удар.

В общем, вечная борьба щита и меча на современном уровне не гарантирует даже самому технологически продвинутому щиту сохранения его целостности. Против любого щита будет найден свой «лом», подвешенный под «Су» или «Ту».