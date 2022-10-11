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Лавров заявил об участии США в конфликте на Украине де-факто

Лавров: американцы участвуют в конфликте на Украине и вооружают режим Зеленского
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Фото: Global Look Press/U.S. Marines
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Американская сторона де-факто уже давно участвует в конфликте на Украине и вооружает киевский режим. Об этом заявил во вторник, 11 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Мне кажется, де-факто американцы уже давно участвуют в этом конфликте. Они не только вооружают [президента Украины Владимира] Зеленского и его режим, они предоставляют разведывательные данные, со спутников», — выразил мнение глава МИД РФ в эфире телеканала «Россия 1».

Министр отметил, что у России есть данные о том, что кадровые военные США и других западных стран Запада руководят действиями армии Украины, выступая наводчиками.

«Кадровые военнослужащие американской армии, как и армий ряда европейских стран постоянно работают «на земле», в том числе помогая расчетам орудийных комплексов, комплексов систем залпового огня HIMARS использовать их в этих военных действиях», — заявил Лавров.

Глава внешнедипломатического ведомства сообщил, что обвинения Вашингтона о том, что Россия якобы не проявляет со своей стороны серьезных намерений вести переговоры с Киевом не соответствуют действительности. Он отметил, что со стороны США таких предложений даже не поступало, а Россия, в свою очередь, от переговоров никогда не отказывалась.

«Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения. Но и в этом случае более конкретных разъяснений мы ни от кого не получали. Поэтому врать не надо», — добавил Лавров.

Днем ранее, 10 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России отмечают противоречивость заявлений администрации президента США Джо Байдена, в которых продолжаются спекуляции на тему «российской ядерной угрозы» и вместе с тем попытки заверить, что США якобы заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путем. Представитель МИДа указала, что за фальшивыми призывами к миру от Вашингтона не стоит ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать дальше, чтобы нанести России «стратегическое поражение».

Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он также призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», к которым они вплотную приблизились.

24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Россия, по его словам, не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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