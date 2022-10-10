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В МИД РФ указали на поощрение США диверсий Киева для затягивания конфликта

Захарова: Вашингтон затягивает конфликт на Украине, поощряя диверсии Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России отмечают противоречивость заявлений, исходящих от администрации президента США Джо Байдена, в которых продолжаются спекуляции на тему «российской ядерной угрозы» и вместе с тем попытки заверить, что США якобы заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путем. Об этом говорится 10 октября в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Захарова еще раз напомнила, что Россия открыта для дипломатии и условия этого известны.

«Чем дольше в Вашингтоне будут поощрять воинственный настрой Киева, не препятствуя, а поощряя террористические вылазки украинских диверсантов, тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования», — отметила дипломат.

Представитель МИДа указала, что за фальшивыми призывами к миру от Вашингтона не стоит ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать дальше, чтобы нанести России «стратегическое поражение».

Ранее в понедельник президент США Джо Байден в связи с нанесением РФ удара по стратегическим объектам Украины отметил в заявлении, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Днем ранее, 9 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США хотели бы прийти к скорейшему урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем. По его словам, весь мир желает скорейшего прекращения конфликта на Украине, который, по мнению Кирби, продолжается «слишком долго». Кирби также утверждает, что якобы Россия препятствует началу переговоров, не демонстрируя сигналов о готовности к ним.

До этого, 8 октября, стало известно, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

В свою очередь президент РФ Владимир Путин 9 октября заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

4 октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером. Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Россия, по его словам, не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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